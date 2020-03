Donatella Rettore sui social: 'Mi devono rioperare in fretta, il risultato dell'esame istologico non va bene'

"Lo dico, tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più": comincia così il post con il quale Donatella Rettore ha deciso di far sapere ai suoi seguaci sui social di essere stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico in oncologia. I medici, non convinti del risultato dell'esame istologico, hanno deciso di ripetere l'operazione, come comunica la stessa cantante: "Ieri hanno avuto il risultato dell'esame istologico e non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene".

