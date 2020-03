Addio a Keith Olsen, produttore di Grateful Dead, Ozzy Osbourne, Santana e altri

Addio a Keith Olsen, produttore noto ai seguaci della scena rock internazionale per aver collaborato negli anni con artisti e band del calibro di Ozzy Osbourne, Fleetwood Mac, Santana, Pat Benatar, Rick Springfield, Grateful Dead e Emerson, Lake & Palmer. Olsen, che avrebbe compiuto 75 anni il prossimo maggio, si è spento nella sua casa in Nevada lo scorso lunedì, a causa di un arresto cardiaco: a renderlo noto è la figlia.

Nel corso della sua carriera Olsen aveva messo il suo zampino in dischi come "Fleetwood Mac", "Terrapin station" dei Grateful Dead, "Heaven help the fool" di Bob Weir, "Marathon" di Santana, "No rest for the wicked" di Ozzy Osbourne, "Crazy world" degli Scorpions. Alla fine degli Anni '90 aveva iniziato poi a dedicarsi all'attività di ingegnere del suono.