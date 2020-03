La storia di "Love and Theft" di Bob Dylan

Esce l'11 settembre 2001 l'album di Bob Dylan il cui titolo prende ispirazione dal libro di Eric Lott, Love & Theft: Blackface Minstrelsy and the American Working Class, pubblicato nel 1993.

Il Bardo di Duluth è ancora nel pieno della sua rinascita artistica e la carica di energia si respira già dalla traccia di apertura, Tweedle Dee & Tweedle Dum, ricca di riferimenti alla parata del Mardi Gras di New Orleans.

Dal rock blues si passa poi al folk di Mississippi, allo swing anni Cinquanta di Summer Days e alle influenze jazz di Bye and Bye. Ritroviamo le radici country a stelle e strisce in High water (for Charlie Patton), con quell'intreccio di chitarra e banjo, e il blues di Honest with me e Cry a While, fino alla lunga ballata Sugar Baby che chiude questo doppio LP.

