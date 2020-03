Guns N' Roses: causa Coronavirus rimandato un concerto in Costa Rica

Non è tra i paesi più colpiti, ma anche la Costa Rica in questi giorni sta facendo i conti con l'emergenza Coronavirus. A San Jose, la Capitale, il prossimo mercoledì, 18 marzo, avrebbero dovuto esibirsi i Guns N' Roses. Ma il concerto di Axl Rose e compagni è stato rimandato a data da destinarsi, alla luce dei recenti avvenimenti e dell'ordinanza emanata dal governo per impedire la diffusione del virus.

I Guns N' Roses recupereranno la data in programma all'Estadio Ricardo Saprissa Ayma più in là (ancora non hanno annunciato quando). Fino a metà aprile la band sarà impegnata in tour nei Caraibi e in Sud America, con tappe in Messico, Ecuador, Perù, Cile, Argentina, Brasile, Colombia, Guatemala e Repubblica Dominicana, per poi arrivare in Europa. Il 12 giugno si esibiranno sul palco di Firenze Rocks.