Morgan: esce il libro 'Essere Morgan - La casa gialla'

Uscirà nelle librerie il prossimo 26 marzo - per l'editore La nave di Teseo - 'Essere Morgan - La casa gialla' di Morgan. Un libro, con introduzione di Vittorio Sgarbi, in cui il musicista monzese racconta la propria esistenza attraverso gli oggetti di una casa che è stato costretto ad abbandonare. Illustrato con tavole e fotografie curate dall'autore.

Come riporta l'ANSA, Morgan ripercorre il percorso che l'ha portato a perdere la sua casa-laboratorio di Monza, in cui custodiva strumenti musicali, abiti di scena, canzoni inedite, manoscritti e ricordi di una vita dedicata alla musica.

Morgan è reduce dalla partecipazione, in coppia con Bugo, alla settantesima edizione del festival di Sanremo dove si è reso protagonista di un evento più unico che raro che ha portato alla esclusione della coppia dalla classifica finale. E' accaduto che la sera dell'8 febbraio, proprio durante la finale della manifestazione canora abbia modificato volutamente il testo della canzone che la coppia presentava in gara, "Sincero", per 'dare una lezione' a Bugo violando in questo modo il regolamento.