Le prime 10 canzoni internazionali da classifica: “Rhythm is a dancer” degli Snap

Canzone regina delle discoteche negli anni Novanta, “Rhythm Is a Dancer” è il classico esempio del connubio tra rap e dance che in quel periodo spopolava in Europa. Il progetto tedesco degli Snap venne fondato da Michael Munzing e Luca Anzilotti, che per questa canzone si avvalsero anche della voce di Thea Austin e Durron Maurice Butler, in arte Turbo B.

Uscita nel marzo del 1992, la traccia diventerà il tormentone dell’estate, salendo al numero uno in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Austria, Svizzera, Belgio, Irlanda e Olanda, con un buon riscontro anche oltreoceano; in Italia sarà il singolo più venduto dell’anno, mentre nel Regno Unito verrà superato solo da “I Will Always Love You” di Whitney Houston.

“Rhythm Is a Dancer” può essere divisa in tre parti: la prima è quella strumentale, ipnotica e vagamente malinconica, che riprende una canzone sperimentale elettronica del 1984, “Automan” di Newcleus, ed è l’elemento che la rende riconoscibile al primo secondo di ascolto. La seconda parte è quella cantata da Thea Austin, ovvero il ritornello trascinante più propriamente dance, un elogio del ritmo come fonte di compagnia e ispirazione; l’ultima parte è il sofisticato rap a cura di Tubo B, che compone le strofe del brano e crea attesa nei confronti del ritornello e della parte strumentale, che talvolta suonano assieme.

Una parte della strofa rappata causò diverse polemiche a causa del fatto che il ritmo fosse accostato al cancro per esigenze di rima: infatti alla fine di ciascuna strofa viene detto “I’m as serious as cancer when I say rhythm is a dancer”. In realtà, la rima tra “cancer” e “dancer” veniva utilizzata dai rapper fin dagli anni Ottanta e il senso non deve essere interpretato alla lettera.

Nel videoclip di “Rhythm Is a Dancer”, l’inquadratura di Thea Austin che canta e balla in cima a una piattaforma viene alternata a una sequenza di immagini animate e computerizzate con ballerini, temi astronomici e mappe aeree. Anche a livello cinematografico la canzone ha ottenuto buoni riscontri, entrando a far parte della colonna sonora della commedia di Enrico Oldoini “Anni 90”, più precisamente nel primo episodio “La discoteca” in cui recitano Francesco Benigno e Maurizio Prollo.

Nel 2012 la band britannica Bastille ha omaggiato la canzone nel brano “Of the Night”, medley tra “Rhythm Is a Dancer” e “The Rhythm of the Night” di Corona, due dei più grandi successi dance degli anni Novanta.

