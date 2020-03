Max Pezzali, in arrivo il nuovo singolo 'Sembro matto'

Verrà distribuito presso il pubblico a partire dal prossimo venerdì, 6 marzo, "Sembro matto", singolo inedito di Max Pezzali e anticipazione del nuovo album di prossima uscita firmato dal già leader degli 883, ideale successore di "Astronave Max" del 2015: il brano è stato prodotto da Claudio Cecchetto e Pier Paolo Peroni, arrangiato da Big Fish, e mixato e masterizzato da Gigi Barocco. Alle session di registrazione ha preso parte, in veste di corista, anche Davide Ferrario.

Come per il singolo "In questa città", pubblicato da Pezzali lo scorso mese di novembre, anche per "Sembro matto" l'artwork sarà curato dal fumettista e illustratore Zerocalcare, all'anagrafe Michele Rech.

Sempre il prossimo 6 marzo verrà presentata anche la clip che accompagnerà il brano, diretta da Cosimo Alemà e realizzata con il contributo di parte del cast della serie televisiva "Don Matteo", la cui regia è curata dallo stesso Alemà.

I prossimi 10 e 11 luglio Pezzali sarà protagonista di "Sansiro canta Max", doppia data che vedrà l'artista pavese esibirsi presso lo stadio Meazza di San Siro, a Milano.