Max Pezzali, San Siro raddoppia: tutti i dettagli

Non canterà solo il 10 luglio sul palco dello storico Stadio milanese di San Siro: Max Pezzali andrà in scena al Meazza anche il giorno dopo, l’11 luglio. L’annuncio arriva oggi dallo staff dell’ex 883, insieme ai dettagli della seconda data, i cui biglietti saranno disponibili online su TicketOne a partire dalle ore 11.00 di martedì 17 dicembre 2019 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di domenica 22 dicembre 2019. Per quanto riguarda i costi e la logistica, ecco quello che c’è da sapere:

Orari

Apertura Porte: Ore 16.00

Inizio Show: Ore 21.00

Prezzi dei biglietti

1° Anello rosso numerato: € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita

1° Anello blu numerato: € 55,00 + € 8,25 diritti di prevendita

1° Anello verde numerato: € 55,00 + € 8,25 diritti di prevendita

2° Anello rosso numerato: € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

2° Anello blu numerato: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

2° Anello verde numerato: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

3° Anello rosso numerato: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

3° Anello blu numerato: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

3° Anello verde numerato: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

1° - 2° - 3° Anello vis. limitata numerati: € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Prato: € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

Pit Gold: € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita

“Per me l’idea di cantare a San Siro è inspiegabile, devo ancora metabolizzarla: è come un sogno che ho sempre avuto paura di sognare perché troppo grande e bello”, racconta Max Pezzali a proposito dei concerti-evento “San Siro canta Max”, proseguendo: “Un sogno così bisogna meritarselo e ora so di voler mettere tutto me stesso per poterlo realizzare e per far vivere una serata unica e indimenticabile alle persone che verranno a cantare con me le mie canzoni. Per me sicuramente sarà memorabile”.

Negli ultimi mesi il cantautore nato a Pavia, classe 1967, ha pubblicato i singoli "In questa città" e, prima, "Welcome to Miami (South Beach)". Dal punto di vista discografico, invece, nel 2015 Pezzali ha pubblicato il suo ultimo album solista, “Astronave Max”, ideale seguito del precedente “Terraferma”. Al progetto hanno fatto seguito la raccolta “Le canzoni alla radio” e l’album collaborativo con Nek e Francesco Renga “Max Nek Renga, il disco”.