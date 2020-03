Thom Yorke, un concerto acustico come spalla dei Massive Attack a Londra in primavera

Il leader dei Radiohead Thom York è stato confermato come spalla "di lusso" dell'evento che avrà per protagonisti i Massive Attack il prossimo 24 maggio al Victoria Park di Londra: per l'occasione il cantante, polistrumentista e autore di Oxford precederà sotto i riflettori il collettivo trip hop guidato da Robert Del Naja eseguendo in uno speciale set acustico sia brani della sua band che episodi appartenenti alla sua carriera solista.

La giornata rappresenterà la conclusione dell'edizione 2020 del festival All Points East, rassegna prodotta dal colosso dell'intrattenimento dal vivo musicale AEG inaugurata nel 2018: mentre il 24 maggio - oltre a Massive Attack e Thom York - di scena ci saranno anche (tra gli altri) Nils Frahm, Young Fathers, Neneh Cherry, Sevdaliza e Fatoumata Diawara, nelle giornate precedenti sarà la volta di Bombay Bicycle Club (il 22 maggio) e Tame Impala, Caribou e Glass Animals (il 23).