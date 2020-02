Dente, escluso da Sanremo 2020: 'Al Festival non voglio fare l'outsider'

Dente è da poco tornato sulle scene discografiche con il suo nuovo album, intitolato semplicemente "Dente". All'interno del disco, anticipato dai singoli "Anche se non voglio", "Adieu" e "Cose dell'altro mondo", c'è anche una canzone intitolata "L'ago della bussola", che il cantautore fidentino aveva fatto ascoltare ad Amadeus per partecipare in gara al Festival di Sanremo 2020, ma che non ha convinto il direttore artistico della manifestazione. "Di sicuro non ci sarei andato per gareggiare, ma per promuovere il disco", dice il cantautore fidentino in un'intervista rilasciata al quotidiano romano "Il Messaggero".

Il Festival Dente l'ha seguito comunque: "Mi è piaciuta l'eleganza di Tosca, che lì in mezzo mancava. Diodato? La sua vittoria mi ha stupito: è giusto che vincano anche delle belle canzoni, una volta tanto". Non esclude di provare di nuovo a partecipare in futuro, ma dice: "Al Festival non voglio fare l'outsider, come in passato con Afterhours, Marlene Kuntz e altri del mio ambiente. Andrei semplicemente per far ascoltare una bella canzone".