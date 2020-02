Stooges, "Fun House": 50 anni e non sentirli

TUTTA LA STORIA DI "FUN HOUSE", IN DUE PARTI, SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Negli uffici newyorchesi della Elektra, all’indomani dell’uscita di The Stooges – eponimo debutto della band del 1969 – non tira certo un’aria rilassata. Jac Holzman, boss della label, freme seduto alla sua scrivania: è più che mai affamato di hit e si aspettava dalla band un singolo che schizzasse dritto nella parte alta della classifica di vendite.

Le cose sono andate diversamente, ma per giustificare l’investimento fatto col primo disco, decide di concedere una seconda opportunità a Iggy e i suoi, dando l’ok alla realizzazione di un secondo album, peraltro tenendo fede a quanto previsto nelle opzioni del contratto siglato dalle parti.

Holzman si mobilita per cercare un produttore adatto, in grado di spremere dai quattro ragazzi di Ann Arbor il nettare della hit. Lui consiglia Jim Peterman, ex tastierista della Steve Miller Band, ora assunto dalla Elektra; in alternativa gradirebbe John Madera, che aveva prodotto la danzereccia ed evergreen Let’s Twist Again di Chubby Checker.

L’addetto al reparto A&R della Elektra, Danny Fields, più giovane e in sintonia con il gruppo, propone Eddie Kramer – che ha già lavorato con Led Zeppelin, Jimi Hendrix e Rolling Stones.

Don Gallucci

Come spesso accade, a spuntarla è un outsider: l’incarico viene assegnato a Don Gallucci, un giovane impeccabile, sempre in giacca e cravatta, dai modi educatissimi, ma dai trascorsi non da poco… è infatti “il papà” di un riff epocale suonato al piano elettrico: Do-Fa-Sol.

