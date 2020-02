Concerti, Tom Walker: quattro date in Italia a luglio

Sono quattro gli appuntamenti dal vivo con il pubblico italiano che Tom Walker ha confermato per la prossima estate: il cantautore scozzese sarà di scena il 12 luglio all'Auditorium Parco Della Musica di Roma, nell'ambito del Roma Summer Fest, il 13 luglio all'Arena del Mare di Genova, il 14 luglio al Sexto ‘Nplugged di Pordenone e il 16 luglio allo Spilla Festival di Ancona. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 24 febbraio sul circuito Ticketone e presso tutte le altre rivendite autorizzate.

Walker ha pubblicato recentemente l'edizione deluxe del suo album d'esordio "What a Time to Be Alive" nel quale sono stati inseriti i brani inediti “Better Half of Me", “Heartbeats”, “Something to Believe In” e “Be Myself”: l'uscita sarà promossa con un tour che - oltre all'Italia - toccherà anche, a partire dalla fine del prossimo mese di marzo, prima l'estremo oriente (Cina, Malesia, Corea del Sud e Giappone) e poi Regno Unito, Spagna, Svizzera e Romania, per poi chiudersi a Bingley, nel Regno Unito, il prossimo 6 settembre.