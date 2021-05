Le prime 10 canzoni italiane da classifica: “In ginocchio da te” di Gianni Morandi

Il testo che segue è tratto dal libro "Mezzo secolo di ritornelli" di Stefano Cilio.

Questa canzone è uno dei motivi più celebri della musica leggera italiana, e fu scritta per Morandi dal duo Migliacci-Zambrini; oltre a essere uno dei dischi più venduti del 1964 rappresenta anche la canzone dell’artista di Monghidoro rimasta per più settimane, ben 13, al numero uno.

“In ginocchio da te” è una richiesta di perdono molto sentita che Morandi rivolge all’amata con la tenerezza tipica di un innamorato: il protagonista è infatti disposto a inginocchiarsi davanti alla sua musa per ottenere il perdono per gli errori commessi. Con questo brano il cantante vinse sia il Cantagiro che Canzonissima, due manifestazioni molto popolari in quegli anni.

“In ginocchio da te” non è solo una canzone, ma è anche il titolo di un film sentimentale che fa parte di una trilogia assieme a “Non son degno di te” e “Se non avessi più te”, con regista Ettore Maria Fizzarotti. Il film fa parte del filone definito dei musicarelli, che avevano il duplice scopo di supportare e diffondere il nuovo album di un cantante famoso (che recitava come protagonista) e di dipingere positivamente la moda del momento e la gioventù, desiderosa di divertirsi spensierata attraverso la vita da spiaggia e caste storie amorose.

Il film “In ginocchio da te” ripercorre il testo della relativa canzone, con il protagonista Gianni che si innamora di Carla, figlia del maresciallo della caserma dove svolge il servizio militare; durante un concorso canoro Gianni viene conquistato dal fascino di Beatrice, ma alla fine si pente e cerca di tornare da Carla. Cantandole “In ginocchio da te” durante un’audizione in diretta televisiva, Gianni riesce a riconquistare il suo cuore, fino al celebre abbraccio finale che chiude la pellicola.

Carla è interpretata dall’attrice e annunciatrice Laura Efrikian, che curiosamente proprio durante le riprese di questo film diventerà la compagna di Morandi nella vita reale: i due si sposeranno due anni dopo e dalla loro unione nasceranno Marianna e Marco.

Nel 1999 il brano fu riproposto in duetto assieme a Gianna Nannini durante la trasmissione televisiva condotta da Morandi “C’era un ragazzo”: i due assicurarono di avere in programma un’incisione del duetto, notizia trapelata anche sui quotidiani dell’epoca, ma alla fine non se ne seppe più nulla e la nuova versione non fu registrata.

Questa scheda è tratta da “Mezzo secolo di ritornelli – Le canzoni più presenti nelle classifiche di vendita italiane”, di Stefano Cilio, Arcana Edizioni, per gentile concessione dell’editore.(C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.

Nota: l’autore del libro ha deciso di inserire in un sistema tutte le classifiche settimanali di vendita dei dischi in Italia uscite in sessant’anni, scegliendo solo le prime dieci posizioni per un criterio di omogeneità.

Una volta raccolti tutti i dati, per ciascuna delle 3.131 classifiche settimanali è stato assegnato dalla prima alla decima posizione un punteggio decrescente (ponderato sulla base della media delle vendite nel nostro paese). Ciascuna canzone entrata anche solo per una settimana al numero dieci ha così ottenuto un punteggio relativo alla propria presenza, e una volta stabilita la graduatoria complessiva dei 4.134 brani considerati, di cui 757 sono arrivati al numero uno, le canzoni con il punteggio totale più alto sono andate a formare una sorta di classifica delle classifiche.