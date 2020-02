David di Donatello: Diodato e Thom Yorke candidati nella categoria 'Migliore canzone originale'

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2020, dove si è aggiudicato - oltre al premio per il primo classificato - anche il premio della Critica "Mia Martini" e quello della sala stampa Lucio Dalla, per Diodato potrebbe arrivare un altro importante riconoscimento: il David di Donatello per la "Migliore canzone originale". La sua "Che vita meravigliosa", canzone che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso venerdì (qui la nostra recensione), ha accompagnato i titoli di coda dell'ultimo film di Ferzan Özpetek, "La dea fortuna", con protagonisti Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca. Ma il cantautore tarantino dovrà vedersela con altri illustri concorrenti: tra i candidati ci sono infatti anche Thom Yorke con "Suspirium" (dal remake del capolavoro di Dario Argento, diretto da Luca Guadagnino), Brunori Sas con "Un errore di distrazione" (da "L'ospite" di Duccio Chiarini), oltre a Aiello con "Festa" (da "Bangla") e Ralph P con "Rione Santità" (da "Il sindaco del rione Santità").

Per il premio alla "Migliore musica" corrono invece L'Orchestra di Piazza Vittorio per "Il flauto magico di piazza Vittorio", Andrea Farri per "Il primo re", Nicola Piovani per "Il traditore", Dario Marianelli per "Pinocchio" e lo stesso Thom Yorke per "Suspiria".

La cerimonia di consegna dei David di Donatello si terrà il prossimo 3 aprile e sarà trasmessa in diretta su Rai1.