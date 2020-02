Adele: 'Il mio nuovo album? Uscirà a settembre'

Il nuovo album di Adele, l'atteso seguito di "25", sarà pubblicato a settembre. Ad annunciarlo è stata la stessa diva pop britannica, durante una festa di un'amica alla quale ha partecipato nel fine settimana, esibendosi su un piccolo palco. Non sapendo di essere ripresa, Adele ha detto: "Aspettatevi il mio nuovo album per settembre". Attesa alle stelle per i fan, che non ascoltano nuova musica della voce di "Someone like you" da ormai più di quattro anni ("25" uscì nel novembre del 2015).

The singer was filmed saying “expect my album in September” at her friend’s wedding party. pic.twitter.com/Zj0Ir76W2z — Pop Crave (@PopCrave) February 16, 2020

Nel maggio dello scorso anno Adele ha interrotto il lungo silenzio nel quale si era rintanata con un post pubblicato su Instagram in occasione del suo 31esimo compleanno, per ringraziare i suoi fan per i tanti messaggi di auguri ricevuti e per parlare finalmente del nuovo album : "'30' sarà un disco di batteria e basso per dispetto". Lo scorso mese era stato invece il suo manager a far sapere che la nuova fatica discografica della cantante sarebbe uscita nel 2020. Non è dato sapere, al momento, se il titolo dell'album sarà effettivamente "30".