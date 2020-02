Justin Bieber vuole proteggere Billie Eilish

Essere già star quando si è molto giovani spesso porta con sé, insieme al successo e alle sue gioie, anche lati meno positivi, così che capita che i ragazzini e le ragazzine prodigio attraversino momenti bui nel corso della loro crescita. È così che si è sentito il teen idol Justin Bieber, oggi venticinquenne, ed è da questo che ha detto di voler proteggere la giovane collega Billie Eilish, diciottenne, cresciuta con la musica di Bieber. La dichiarazione d’intenti è arrivata da Bieber nel corso di un’intervista per Zane Lowe sulle frequenze di Beats 1, nel corso della quale l’artista, commosso, ha spiegato: “Se dovesse avere bisogno di me mi può telefonare in qualsiasi momento”. “Voglio solo proteggerla, sai, non voglio che si perda, non voglio che debba passare tutto quello che ho passato io”, ha spiegato la voce di “Yummy”. La stessa Eilish ha condiviso sui suoi social un estratto del video nel quale il cantante manifesta la sua vicinanza. Lo trovate qui:

Billie Eilish la scorsa estate ha affidato proprio a Bieber, del quale per l’occasione aveva raccontato di essere una grande fan, il remix della sua hit “bad guy” – la trovate qui.

Il ragazzo cattivo del pop ha pubblicato lo scorso venerdì il suo ultimo album “Changes”, ideale seguito del precedente “Purpose”. A fine gennaio, invece, è uscita su Netflix “Seasons”, una docu-serie dedicata all’artista nella quale Bieber ha per la prima volta raccontato di avere la malattia di Lyme.