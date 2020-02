La storia di "World Gone Wrong" di Bob Dylan

Nel 1993, a distanza di un anno da Good As I Been To You, Dylan pubblica un altro album di cover tratte dalla tradizione folk.

Si tratta di dieci tracce, a base di chitarra acustica e armonica, in cui il Bardo di Duluth si diverte a rivisitare canzoni popolari come la title track, in apertura, Love Henry, Blood in My Eyes, Delia e Two Soldiers.

Oltre a questi brani, Dylan reinterpreta anche classici del blues come Ragged & Dirty di Willie Brown e Broke Down Engine di Blind Willie McTell.

Stack a Lee - che risale all'inizio del Novecento e nel corso del tempo è stato ripreso, tra gli altri, da Duke Ellington, Cab Calloway e Woody Guthrie - viene qui riproposto nella versione arrangiata da Frank Hutchison.

