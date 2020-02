Sanremo 2020, Cecchetto: "Amadeus era a servizio dello spettacolo"

Per una polemica del Festival che va avanti - ovviamente quella di Morgan - se ne chiude definitivamente un'altra, quella che aveva coinvolto Claudio Cecchetto. Il nome del talent scout e conduttore era stato dato tra i papabili per un ruolo al Festival 2020; Cecchetto aveva raccontato di non essere mai stato contattato dalla RAI, usando poi parole tutt'altro che tenere per il Festival ("Era il tempio della musica, oggi è un programma TV").

Aveva fatto quindi notare di non avere ricevuto inviti in Riviera, nonostante sia Amadeus sia Fiorello siano cresciuti nella sua RadioDeejay, i cosidetti "Ragazzi di via Massena".

Dagospia, durante il festival, aveva ipotizzato persino l'assenza di Jovanotti come segnale pro-Cecchetto (ipotesi poi smentita da un tweet di Lorenzo dal Perù, dove è in viaggio).

Dopo essersi detto "Felice per i miei ex-ragazzi" durante il Festival, Cecchetto ha ora parole di apprezzamento ancora più nette per Amadeus e Fiorello.

Secondo quanto riporta l'Ansa, Cecchetto si è presentato al parzo Zoomarine a Torvaianica (Roma) di cui è direttore artistico e ha dichiarato