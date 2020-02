La Mescal risponde a Morgan: "La canzone è solo di Bugo"

Ieri Rockol ha intervistato Morgan, al quale abbiamo chiesto conto delle affermazioni di Bugo e della Mescal, sua casa discografica, dopo l'esclusione dal Festival di Sanremo.

Oggi la Mescal ci ha mandato queste righe con alcune puntualizzazioni sulle affermazioni di Morgan. Pubblichiamo pubblichiamo integralmente il testo ricevuto dall'ufficio stampa dell'etichetta.

La canzone "Sincero" è stata scritta da Bugo, da Simone Bertolotti e Andrea Bonomo. Morgan non ha scritto una virgola di questa canzone (perciò “se io cambio il mio testo” non corrisponde al vero).

Noi volevamo buttarlo fuori per proseguire da soli con Bugo: impossibile!

L’artista in gara era la coppia Bugo e Morgan; non puoi iscrivere un progetto e cambiarlo in corso d’opera.

Noi ci saremmo accollati un’infinità di costi, e avremmo realizzato gadget con Bugo e Morgan; girato un video e consegnato alle radio una coppia per dividerla? Tutto ciò si commenta da solo...

infine sulla parte cover, prove, orchestra, etc...Il Maestro Simone Bertolotti ha pubblicato una lettera sulla sua pagina Facebook che spiega tutto nel dettaglio (inattaccabile)