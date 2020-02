Sanremo 2020, Morgan su Bugo: 'Il Festival la sua ultima chance. Avrebbe venduto sua madre'

In una conferenza stampa organizzata in quattro e quattr'otto al PalaFiori di Sanremo, proprio mentre il suo ormai ex socio spiegava ai giornalisti della sala stampa dell'Ariston le ragioni della lite che ha portato all'esclusione della coppia dalla gara (alla conferenza avrebbe dovuto partecipare anche Morgan, che però non si è presentato), l'ex leader dei Bluvertigo ha sparato a zero su Bugo e sui suoi collaboratori: "Ha violentato Sergio Endrigo nella serata delle cover, ero incazzato. Non ha saputo reggere quel palco".

Morgan, che ieri sera in diretta tv ha cambiato i versi di "Sincero", insultando il cantautore lombardo dopo la deludente performance della sera precedente sulle note di "Canzone per te" di Sergio Endrigo, causando di fatto la loro esclusione dalla gara, ha speso parole durissime nei confronti di Bugo e del suo staff:

"Bugo si è fatto giostrare da un'associazione a delinquere all'insaputa di Amadeus. Volevano farmi le scarpe ed io mi sono divertito con le armi della parola. Ho subito mobbing, volevano far emergere Bugo. Sono stato violentato per settimane".

L'ex giudice di "X Factor" ha poi aggiunto:

"Mi vergogno della mia firma sulla canzone 'Sincero'. Sono stato io a fare un favore a loro prestando il mio nome e non il contrario ed è sempre grazie alla mia presenza che Bugo è stato preso a Sanremo. Avrebbe venduto sua madre per fare il Festival, la sua ultima chance. Fa brutta figura ogni volta che apre bocca e hanno fatto di tutto per farlo emergere".



Contemporaneamente, Bugo nella sala stampa dell'Ariston raccontava la sua versione dei fatti: "Sono uscito dal palco emotivamente turbato volevo scusarmi con Amadeus per prima cosa. Non amo le pagliacciate. E infatti mi sono scusato. Che cosa ho pensato quando sono uscito dal palco? Ho sentito delle offese nei miei confronti e quindi l’ho fatto senza pensare alle conseguenze, all’esclusione o a possibili penali".