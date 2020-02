Sanremo 2020, Rancore: 'Mi piace non dare certezze perché io non ne ho'

Rancore ha all'attivo quattro album, l'ultimo dei quali, "Musica per bambini", risale al 2018. Lo precedono "Segui me", del 2006, "Elettrico" del 2011 e "Silenzio" del 2012.

Io sono da sempre appassionato di viaggi nel tempo, ho sempre cercato di metterceli anche un po' dentro alle canzoni e in questa canzone sono un detective, immaginatelo così, del tempo, che va in giro per la storia dell'uomo a raccogliere le varie mele che hanno determinato un po' i grandi cambiamenti dell'evoluzione umana.

