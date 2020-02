Chris Cornell, in arrivo una biografia

Raggiungerà i mercati il prossimo 28 luglio "Total F*cking Godhead", prima biografia dedicata a Chris Cornell, ex frontman di Soundgarden e Audioslave tragicamente scomparso il 18 maggio del 2017: il volume - 352 pagine, edito da Post Hill Press - è stato scritto da Corbin Reiff, critico e giornalista di Seattle autore del libro "Lighters in The Sky: The All-Time Greatest Concerts 1960-2016" e già collaboratore sia di numerose testate specializzate americane come Rolling Stone, Billboard, Pitchfork e Spin che di prestigiosi quotidiani come Washington Post e Seattle Times.

Il libro ripercorrerà l'intera vita dell'artista attraverso interviste inedite ad amici, colleghi e collaboratori.

Gli ultimi lavori di Cornell sono oggetto da qualche mese a questa parte di un'accesa vertenza legale tra la sua vedova Vicky e i Soundgarden superstiti Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd, affiancati dall'ex manager della formazione Rit Venerus: mentre la moglie dell'artista scomparso rivendita per sé il materiale inedito lavorato da Cornell prima della sua tragica fine, i compagni di gruppo chiedono l'accesso alle registrazioni per completare la composizione e la registrazione delle canzoni in vista di un'eventuale pubblicazione di un album postumo.