Mr. Bungle (Mike Patton), a Los Angeles la reunion live: video e scaletta

Mike Patton, Trey Spruance e Trevor Dunn si sono ritrovati nella serata di ieri, mercoledì 5 febbraio, sul palco del Fonda Theatre di Los Angeles per il primo concerto dei Mr. Bungle da vent'anni a questa parte: con il supporto delle vecchie conoscenze Scott Ian (già in Anthrax e S.O.D.) e Dave Lombardo (ex Slayer, Suicidal Tendencies e Dead Cross) la formazione guidata dal frontman dei Faith No More ha sciorinato un set da diciassette brani spalmati in ottantacinque minuti, durante i quali hanno trovato spazio tanto rarità - tra le altre, "Anarchy Up Your Anus", dal loro demo dell''86 - quando due inediti e una discreta quantità di cover - tra le quali "Loss for Words" dei Corrosion of Conformity e "World Up My Ass" dei Circle Jerks.

Ecco, di seguito, la scaletta della serata:

SETLIST Won't You Be My Neighbor - Cover di Fred Rogers

Anarchy Up Your Anus

Spreading the Thighs of Death

Loss for Words - Cover di Corrosion of Conformity

Glutton

Malfunction - Cover di Cro‐Mags

Raping Your Mind

Sit There

Bungle Grind

Meth

Evil Satan

Summer Breeze - Cover di Seals & Crofts

Eracist

Cold War - Cover di Siege

Hypocrites

Speak English or Die - Cover di Stormtroopers of Death

World Up My Ass - Cover di Circle Jerks

Sudden Death

BIS #1 Fuck the USA - Cover di The Exploited



La reunion dal vivo dei Mr. Bungle proseguirà con altre date nella stessa Los Angeles e a San Francisco (l'8 e il 13 febbraio) e New York (il 10 e 11 febbraio).