Balaton Sound, anche Steve Aoki, Dj Snake e tanti altri nella line-up 2020

Cresce l’elenco degli artisti in cartellone al Balaton Sound, il festival di musica elettronica estivo, nato nel 2007, che il prossimo mese di luglio animerà le sponde del Lago Balaton, in Ungheria, nei pressi della città di Zamárdi. L’ultima tranche di artisti annunciati include, tra gli altri, il DJ e produttore statunitense Steve Aoki, Dj Snake, Lost Frequencies, Banks, Dillon Francis, Paul Van Dyk, Carnage, Jpegmafia, Pan-Pot, Patrick Topping, Moksi, Say My Name, Reiner Zonneveld, Jan Blomqvist & Band, Rodriguez Jr, Mind Against e Archie Hamilton. I quali vanno ad aggiungersi ai già annunciati Martin Garrix, Kygo, Don Diablo, Matoma, Dimitri Vegas & Like Mike, Jonas Blue, Deborah De Luca, Ilario Alicante, Meduza, Modestep Live, Loco Dice, Robin Schulz, Sigala, Danny Tenaglia, Vini Vici, Blastoyz e Zhu.

L’edizione 2020 del Balaton si terrà dall’8 al 12 luglio. Tutti i dettagli sui prezzi degli abbonamenti, sulla logistica e sui giorni di esibizione degli artisti li trovate sul sito del festival.

Il Balaton è uno dei più grandi festival all’aperto di musica elettronica d’Europa, tra i più noti festival ungheresi insieme allo Sziget Festival, con il quale condividere anche gli organizzatori. La prima edizione è andata in scena tra il 12 e il 15 luglio del 2007.