Johnny Depp produrrà un documentario su Shane MacGowan, frontman dei Pogues

L'attore feticcio di Tim Burton già apprezzato interprete di lungometraggi firmati da cineasti di primissimo ordine come Terry Gilliam, Roman Polański ed Emir Kusturica nonché compagno di Alice Cooper e Joe Perry negli Hollywood Vampires Johnny Depp è stato coinvolto in veste di coproduttore nella realizzazione di "Shane", lungometraggio dedicato al frontman dei Pogues Shane McGowan firmato da Julien Temple, regista noto per le pellicole "La grande truffa del rock'n'roll" (sulla storia dei Sex Pistols) e "Il futuro non è scritto", incentrato sulla carriera dello scomparso frontman dei Clash Joe Strummer: nella pellicola saranno inclusi filmati inediti della storica formazione folk-punk irlandese, accompagnati da animazioni realizzate per l'occasione da Ralph Steadman con la collaborazione di Jonny Halifax.

Come riferisce Variety, l'opera sarà distribuita nel Regno Unito e in Irlanda da Altitude Films: "Shane", dopo una prima distribuzione nelle sale, sarà trasmesso in TV dall'emittente pubblica britannica, la BBC.

"Conosco Shane da trent'anni", ha spiegato in una nota Depp: "Sono onorato di produrre il film definitivo su un mio amico che è anche uno dei poeti e degli artisti più importanti del Novecento".

"Non è facile fare un film su Shane MacGowan", ha spiegato Temple: "La cosa più simile che mi viene in mente è uno di quei film del documentarista David Attenborough. Piazzi le camere, e aspetti e aspetti, nella speranza che un giorno il leopardo delle nevi ci passerà davanti. Quando catturi la forza unica della personalità di Shane, anche solo per un momento, sullo schermo, ti rendi conto che ne è valsa la pena".