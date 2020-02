Sanremo 2020, seconda serata: eliminati Matteo Faustini, Gabriella Martinelli e Lula

Sono Gabriella Martinelli e Lula e Matteo Faustini gli eliminati della seconda serata del Festival di Sanremo 2020. La coppia composta dalla rossa cantautrice e dalla rapper e il cantautore bresciano sono stati sconfitti nei due duelli della gara delle "Nuove proposte": Gabriella Martinelli e Lula (in foto) con "Il gigante d'acciaio" non sono riuscite ad avere la meglio su Fasma e la sua "Per sentirmi vivo", mentre Matteo Faustini con "Nel bene e nel male" è stato battuto da Marco Sentieri con "Billy Blu". A giudicare le esibizioni, i membri della giuria demoscopica, composta da 300 persone scelte tra chi va spesso ai concerti, acquista dischi e ha un abbonamento premium con una piattaforma di streaming. Fasma e Marco Sentieri conquistano così gli ultimi due posti disponibili per la finale di venerdì: si contenderanno la vittoria della categoria dei "giovani" con Tecla Insolia e Leo Gassmann.