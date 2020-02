A$AP Mob, addio a J. Scott

Con un messaggio postato sui propri canali social ufficiali il collettivo rap newyorchese A$AP Mob ha annunciato la scomparsa di J. Scott, conosciuto anche come A$AP Snacks, uno degli elementi della formazione, il cui contributo al gruppo divenne particolarmente rilevante nella prima metà dello scorso decennio.

Le cause della morte, al momento, non sono state rivelate: "Non ho parole per descrivere come mi stia sentendo ora", ha postato sul proprio account Instagram ufficiale il compagno di band A$AP Ferg: "Riposa in pace, fratello. Era uno dei ragazzi più sani che avessi mai conosciuto, ma evidentemente Dio aveva bisogno di lui. Te ne sei andato troppo presto, ti vorrò bene per sempre".

Nel 2015 il collettivo subì la perdita del proprio fondatore, ASAP Yams, all'anagrafe Steven Rodriguez, scomparso all'età di 26 anni per quella che le autorità americane definirono come "overdose indotta da intossicazione acuta da farmaci". Tra gli elementi più in vista della A$AP Mob c'è A$AP Rocky, il rapper di Harlem che la scorsa estate fu protagonista di una lunga vicenda giudiziaria che lo vide detenuto per un mese nel carcere di Stoccolma, in Svezia, dopo essere stato accusato (e poi giudicato colpevole) dalle autorità locali di aggressione.