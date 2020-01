Sanremo 2020, Marco Sentieri fra le Nuove Proposte: “La mia voce contro il bullismo”

Marco Sentieri, al secolo Pasquale Mennillo, è nato a Napoli l’11 giugno 1985. Ha fondato la sua prima band, il Quarto Senso, decidendo di avventurarsi nella carriera da solista. Negli anni ha partecipato a contest per giovani talenti in Italia e all’estero, come il Festival Show, X Factor in Romania e il Tour Music Fest, portando avanti la sua attività live. Si presenterà alla sfida dell’Ariston con “Billy Blu”: “È un pezzo sul bullismo, o meglio contro questo fenomeno purtroppo molto presente nella vita di tutti i giorni – dice – la volontà è quella di sensibilizzare sia il bullo che il bullizzato, mettendo sotto i riflettori il problema. Credo molto nel potere della musica, è un’arte che può e deve trasmettere dei messaggi. Per me è un grande onore arrivare a Sanremo con un brano dal forte significato, la manifestazione è un megafono potente per raccontare questa piaga”.