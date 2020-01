Liam Gallagher ha pubblicato un misterioso video sui social

A Liam Gallagher piace attirare l'attenzione dei fan. Dopo aver postato una serie di tweet con i quali ha invitato chi lo segue a tenere gli occhi e le orecchie aperte il 31 gennaio, ora l'ex Oasis ha pubblicato in rete un misterioso video che rimanda proprio a quella data: è ambientato in una lussuosa villa, alla fine di una festa. Cosa vuole dire Liam?

La melodia in sottofondo alla clip somiglia a quella di " Once ", una delle canzoni contenute all'interno dell'ultimo album del cantante, " Why me? Why not. ". Del brano, terzo estratto dal disco uscito lo scorso settembre, Liam non aveva pubblicato il relativo videoclip, a differenza di quanto fatto con "Shockwave" e "One of us". Non è escluso che il 31 gennaio l'ex Oasis possa pubblicare proprio una nuova versione della canzone, accompagnata proprio dal relativo videoclip.

Liam Gallagher arriverà in concerto in Italia tra due settimane: il 15 febbraio si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 sarà sul palco del Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Nel nostro paese tornerà poi a suonare anche in estate, con una data in programma al Lucca Summer Festival.