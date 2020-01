Nino D'Angelo, nel 2020 un libro, un tour e un nuovo album

Sono molte le novità in arrivo per i fan di Nino D'Angelo: nel 2020 il cantante di San Pietro a Patierno sarà impegnato in un nuovo progetto che lo vedrà pubblicare un album nel quale saranno inseriti brani inediti, un libro autobiografico e tenere una tournée che lo vedrà protagonista sui palchi di tutta Italia.

Il calendario degli eventi non è ancora stato reso noto. Tuttavia l'artista ha già fornito qualche anticipazione sulle peculiarità della sua prossima sortita sotto i riflettori, battezzata "Il poeta che non sa parlare" e "nata e pensato sullo stile del teatro canzone caro a Giorgio Gaber":

"[Sarà uno show] intimo e poetico, nel segno dei grandi sentimenti e dei valori. Dopo le ultime tournée ora ho voglia di un rapporto più personale con il pubblico, mi piacerebbe quasi sussurrare a tutti le mie canzoni, mettendomi come si dice a nudo. La scaletta verterà sul repertorio di oggi con canzoni come 'O pate', 'Senza giacca e cravatta', 'Si turnasse a nascere', senza tralasciare alcuni tra i più vecchi successi"

Il libro raccoglierà una serie di aneddoti sulla vita che hanno caratterizzato la carriera artistica di D’Angelo, oltre che a narrare episodi legati alla privata del cantante: dell'opera, al momento, non sono stati specificati dettagli come titolo, casa editrice e data di pubblicazione.

Pochi anche i dettagli relativi al nuovo album, riguardo al quale D'Angelo ha dichiarato: