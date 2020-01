Chi è Lamine, Premio De André 2020. Video

Si è conclusa la diciottesima edizione del Premio Fabrizio De André: un'edizione da record per numero di iscritti, che ha visto affermarsi nella sezione musica Viviana Strambelli - in arte Lamine - con il brano "Non è tardi".

La cantautrice si è aggiudicata il Premio SIAE Fabrizio De André, che consente la produzione del brano vincitore e il relativo videoclip, oltre all'opportunità di siglare un contratto discografico con Sony Music Italia e alla ricezione di un contributo da Nuovo IMAIE per la realizzazione di un live tour sul territorio nazionale.

Lamine è il nome d'arte di Viviana Strambelli, attrice e cantautrice.

Nata ad Erice, in provincia di Trapani, cresciuta in Puglia, attualmente di stanza a Roma, Viviana Strambelli ha studiato recitazione nella scuola del Teatro Stabile di Genova.

Il suo curriculum di attrice l'ha vista recitare in numerosi allestimenti teatrali (fra i quali "Io mi chiamo Juliet", del quale è stata anche regista, "Le Mille e Una notte", "Pinocchio", "Il Settimo Sigillo", "La dodicesima notte", "Antigone"), in alcuni film (fra i quali "Tickets" di Ken Loach e "Tutto tutto niente niente" di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese) e in diverse produzioni per la TV, come "La Squadra", "Il Commissario Manara", "Questo nostro amore 1" e "Squadra Antimafia 7").

Come autrice di canzoni ha debuttato in occasione della prima edizione del talent "Genova per voi", in cui fu selezionata come finalista; ha continuato a scrivere canzoni anche negli anni successivi, collaborando con nomi come Francesco Bianconi, Filippo Gatti, Pippo Kaballà, e classificandosi terza a "Genova per Voi" nell'edizione del 2018. Nel 2019 è stata finalista al Premio Bindi e ha vinto il Premio della Critica e il premio per la migliore interpretazione al Premio Bianca D'Aponte.

Il progetto Lamine, iniziato nel 2014 come cantautrice voce e chitarra, si è sviluppato nel 2019 grazie all'incontro con il produttore artistico Simone De Filippis e alla collaborazione con il chitarrista Flavio Galanti, il bassista Andrea Ciccorelli e il batterista Dimitri Nicastri, con i quali Viviana Strambelli sta lavorando a nuove canzoni, fra le quali quella che le ha dato la vittoria al Premio De André.