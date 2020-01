Sanremo 2020, Loredana Berté tuona: 'Non date il Premio della Critica a chi promuove violenza fisica o verbale verso le donne'

Loredana Berté è intervenuta sui social per commentare quella che è diventata la polemica regina di questo Festival di Sanremo 2020: quella legata ai contenuti di alcune vecchie canzoni del rapper Junior Cally, ritenuti sessisti e violenti. Lo ha fatto con un post in cui, pur senza citare il nome del rapper romano, che è in attesa di scoprire se potrà effettivamente partecipare al Festival o se invece sarà escluso, si è rivolta ai giornalisti della sala stampa dell'Ariston, ai quali ha chiesto di escludere a priori una possibile candidatura al Premio della Critica, da loro assegnato e intitolato a sua sorella Mia Martini, di "qualsiasi artista che promuova attraverso i suoi testi violenza fisica o verbale verso le donne o misoginia in generale". Ecco cosa ha scritto la cantante nel durissimo post:

"Mia sorella è stata per anni vittima di bullismo "verbale" e non credo che avrebbe mai voluto che il suo nome venisse associato a certi “soggetti” che andrebbero SQUALIFICATI (come avvenuto di recente e giustamente in un’altra trasmissione di successo) per istigazione alla violenza sulle donne e per il pessimo messaggio che arriva ai giovanissimi".

Anche Ornella Vanoni ha chiesto l'esclusione di Junior Cally dalla gara, mentre Irene Grandi ha lanciato agli altri cantanti un appello : "Innamorata della libertà, lasciamo alla musica il potere della provocazione", schierandosi così a favore della partecipazione del rapper al Festival.