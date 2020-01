Ministry, il chitarrista Sin Quirin accusato di violenza sessuale su minorenni

Sinhue “Sin” Quirin, chitarrista già in Revolting Cocks, Society 1 e Lords of Acid e dal 2008 più o meno stabilmente in forze ai Ministry, è stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con minorenni: le denunce riguarderebbero fatti accaduti tra il 2000 e il 2006, quando l'artista oggi impegnato con la formazione di Al Jourgensen militava nei Society 1, band industrial capitanata dal cantante, poeta e scrittore Matt Zane.

Come riferito dall'edizione americana di Billboard due donne - una identificatasi col proprio nome e cognome, Kelly Longoria, di San Antonio, in Texas, l'altra solo come Brooke, originaria di Portland, Oregon - hanno accusato Quirin di aver avuto rapporti sessuali con loro quando avevano rispettivamente 15 e 16 anni: i fatti si sarebbero svolti tra il Texas e lo stato dello Washington.

Testimonianze raccolte da Spin e da Lacey Sculls, che moglie dello stesso Quirin - i due so conobbero quando entrambi militavano nei Lords of Acid - corroborano in effetti la versione fornita dalle accusatrici, che - al contrario - è negata con veemenza dal legale del musicista, Randolph Ortega, che in una nota ha fatto sapere: "Il mio assisitito non iniziò a frequentare la signora Longoria a San Antonio, in Texas, perché in quel periodo di Society 1 erano impegnati in tournée in altre parti degli Stati Uniti. Quando la band si trovava nella zona di San Antonio o nelle vicinanze, la signora Longoria veniva invitata allo spettacolo come ospite (...) Il mio cliente non ricorda di aver incontrato minori dopo un concerto a Portland. Il signor Quirin nega di aver mai avuto alcun rapporto sessuale con persone di età inferiore a quella consentita dalla legge".