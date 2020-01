Radiohead: è online lo scrigno dei tesori della band

Si chiama Radiohead Public Library. È un archivio online con il catalogo completo della band e molti altri contenuti speciali come materiale grafico, video ufficiali, esibizioni live in alta definizione senza pubblicità, rarità, march fuori catalogo ma che può essere ristampato su richiesta, playlist dei membri della band del periodo di "In rainbows" e "The king of limbs", sessioni di registrazione di "A moon shaped pool" e molto altro. Praticamente lo scrigno dei tesori del gruppo guidato da Thom Yorke.

Da oggi su Radiohead.com, il sito ufficiale della band, tutti i fan potranno creare la propria tessera ed avere accesso all'archivio. Da oggi e fino a venerdì, inoltre, Yorke e compagni diventeranno a turno bibliotecari per un giorno e presenteranno una selezione personale dei contenuti dell'archivio sui social della band.

Per celebrare l'apertura del catalogo online, il gruppo ha deciso di rendere disponibili sulle piattaforme digitali contenuti precedentemente introvabili in digitale come l'Ep di debutto del 1992 "Drill", "I want none of this" dalla compilation a scopo benefico "Help! A day in the life" del 2005 e l'Ep di "Remix "TKOL REMIX 8" del 2011.