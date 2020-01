Johnny Marr lavorerà con Hans Zimmer alla colonna sonora del prossimo film di ‘007’

Il già chitarrista degli Smiths collaborerà con Hans Zimmer alla colonna sonora del film “No Time To Die”, prossimo capitolo della saga cinematografica di James Bond che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire il prossimo 9 aprile 2020. È stato lo stesso Johnny Marr ad annunciare che lavorerà con il compositore tedesco al tema principale della nuova pellicola di “007” e, in un’intervista per la rivista britannica New Musical Express, ha raccontato:

“Parte dell’eredità dei film di James Bond è la musica iconica, quindi sono molto felice di dare il mio contributo come chitarrista in 'No Time To Die’.”

Johnny Marr e Hans Zimmer hanno già collaborato insieme alla colonne sonore di film come “Inception” di Christopher Nolan e “The Amazing Spider-Man” di Marc Webb.