Le uscite su vinile più intriganti di venerdì 17 gennaio 2020

Come noto, per convenzione, da qualche anno l’industria discografica ha fissato il venerdì come giorno designato alla pubblicazione delle nuove uscite.

Ecco, dunque, le novità su vinile di venerdì 17 gennaio 2020, selezionate per voi dalla redazione di Vinyl. Buona caccia e buon ascolto…

Magnum – The Serpent Rings (2xLP) [Steamhammer]

Pylot – Solai [Fixt]

…And You Will Know Us By The Trail Of Dead – X: The Godless Void And Other Stories [Dine Alone Music Inc.]

Abner Jay – Man Walked On The Moon [Mississippi Records]

Accept – Staying A Life [Limited 30Th Anniversary Edition On Smoke Coloredvinyl] [Music On Vinyl]

Afro Exotique – Adventures In The Leftfield Africa – Afro Exotique – Adventures In The Leftfield Africa 1972-82 / Various [African Seven]

Algiers – There Is No Year [Matador Records]

Alien 2 Sulla Terra / O.s.t. – Alien 2 Sulla Terra [Beat]

Amon Duul – Live In Munchen, 17 November 1969 [Dbqp]

Anti-Flag – 20/20 Vision White [Spinefarm]

Antoine Berjeaut – Moving Cities Produced By Makaya Mccraven [I See Colors]

Baroness – First & Second [Hyperrealist]

Berlinist – Gris (Original Soundtrack) [Iam8Bit]

Bernie Grundman – Twin Peaks (Music From The Limited Event Series) [Death Waltz]

Bill Fay – Countless Branches [Dead Oceans]

Bill Fay – Countless Branches [Dead Oceans]

Black Moon – Rise Of Da Moon [Duck Down Music]

Black Sabbath – Killing Yourself To Live Live In New Jersey 1975 [Radio Broadcast]

Blake Mills – Blake Mills [Record Collection]

Bobby Beausoleil – Lucifer Rising: Soundtrack [Rustblade]

Bombay Bicycle Club – Everything Else Has Gone Wrong [Caroline]

Borderlands 3 / O.s.t. – Borderlands 3 Original Soundtrack [Laced Records]

British Lion – The Burning [Explorer1 Music Llc]

Brother Ali – Secrets & Escapes [Rhymesayers – New Release]

Bruce Springsteen – Walking The Dog Georgetown University 1974 [Radio Broadcast]

Can – Auf Der Einbahnstrasse, Live In Koln [Dbqp]

Can – Monster Movie – Live At Burg Norvenich, 25Th July 1969 [Dbqp]

Can – Live In Hannover, 11 April 1976 [Dbqp]

Chain Cult – Shallow Grave [La Vida Es Un Mus]

Charles Mingus – Mingus At Antibes [Speakers Corner]

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM