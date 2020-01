Noel Gallagher: 'Sono pronto a fermarmi'

Altro che reunion degli Oasis. Noel Gallagher sta pensando di ridurre drasticamente le sue apparizioni dal vivo. Il più grande dei fratelli Gallagher ha fatto sapere di essere stanco dell'attività live e di avere intenzione di allontanarsi pian piano dai palchi per dedicarsi alla scrittura e tornare ad esibirsi solo saltuariamente.

Noel lo ha detto ai microfoni del podcast "Funny How?", condotto sulla britannica Radio X da Matt Morgan. Il cantautore, 53 anni il prossimo maggio, si è detto pronto a rinunciare quasi del tutto alle apparizioni dal vivo:

"Sono pronto a dichiarare lo stop. Sono pronto a prendermi del tempo per me. Ma penso che continuerò a scrivere, senza produrre troppo materiale, per andare in tour ogni cinque o sei anni anziché ogni due o tre".

L'ex Oasis lo farebbe per passare più tempo con i suoi figli (i più piccoli, Donovan e Sonny Patrick, nati dall'unione con Sara MacDonald, hanno rispettivamente 12 e 9 anni):

"Al prossimo tour avrò 55 o 56 anni e quando lo finirò ne avrò 58. Sono quasi 60. Quando è così non sai come ti sentirai fisicamente e pensi: 'Come faccio a stare lontano dai bambini?'".

Pochi giorni fa suo fratello Liam aveva riacceso le speranze dei fan degli Oasis in merito a una possibile reunion: "Noel mi ha appena chiamato per implorarmi a ricominciare con gli Oasis nel 2022", ha scritto in un tweet. La risposta di Noel non si è fatta attendere: "Finché non lo sentirete da me, allora non succederà".