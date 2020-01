Beatles, all'asta il manoscritto di 'While My Guitar Gently Weeps'

Un foglio con il manoscritto del testo di "While My Guitar Gently Weeps", brano scritto da George Harrison, registrato dai Fab Four con la collaborazione di Eric Clapton e pubblicato dai Beatles nel 1968 all'interno dell'eponimo "white album", sarà messo all'asta dalla casa Moments in Time: il documento sarà battuto con un'offerta base pari a 195mila dollari, pari a 175mila euro al cambio corrente. Il memorabilia sarà accompagnato da un certificato d'autenticità.

Accolto ottimamente dalla critica e considerato uno dei più fulgidi episodi dell'Harrison autore, "While My Guitar Gently Weeps" fu eseguita da Harrison e Clapton dal vivo in occasione del "Concert for Bangladesh" del 1971 e del "Live in Japan" del 1991:

La canzone fu portata sul palco dallo stesso Clapton insieme a Paul McCarteny e Ringo Starr in occasione del "Concert for George" del 2002, evento commemorativo tenuto alla Royal Albert Hall di Londra a un anno dalla scomparsa di Harrison.