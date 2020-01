Dave Gahan (Depeche Mode): nuovo progetto, nuova canzone. Ascolta

Non è la prima volta che Dave Gahan si "sgancia" dai Depeche Mode per progetti paralleli alla band: basti pensare solamente ai suoi dischi solisti "Paper monsters" e "Hourglass" o a quelli con i Soulsavers, "The light the dead see" e "Angels & ghosts". Stavolta l'ha fatto per collaborare con il collettivo degli Humanist, guidato da Rob Marshall, polistrumentista già al fianco di Mark Lanegan: con loro, il frontman della band di "Personal Jesus" ha appena pubblicato il singolo "Shock collar", accompagnato dal relativo videoclip, che anticipa l'album del progetto collaborativo. In attesa del disco, che uscirà il prossimo 21 febbraio, qui sotto potete ascoltare la canzone:

"È stato un grande piacere essere stato chiamato a prendere parte al progetto di Rob. A chiedermelo è stato Mark Lanegan e l'idea mi è piaciuta sin da subito. È bestiale. Abbiamo girato il video in un paio di giorni a New York ed è andato tutto esattamente come doveva andare".

A proposito del suo coinvolgimento negli Humanist, Gahan dice:

Degli Humanist fanno parte, oltre allo stesso Lanegan, anche Mark Gardener (Ride), Carl Hancock Rux (David Holmes, Portishead), John Robb (The Membranes), Joel Cadbury (UNKLE), Ilse Maria, Ron Sexsmith e Jim Jones (The Jim Jones Revue, Thee Hypnotics).