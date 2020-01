La storia di "Triangle" dei Beau Brummels

I Beau Brummels verso la metà degli anni Sessanta erano considerati i Beatles americani e l’unica valida risposta alla British Invasion, oltre che tra i più originali anticipatori del rock psichedelico di fine decennio.

Triangle, prodotto da Lenny Waronker e pubblicato nel 1967, è il quarto album in studio della band nonché il primo in cui i pezzi vennero composti a quattro mani da Sal Valentino (voce) e Ron Elliott (chitarra).

Il frontman raccontò di aver tratto ispirazione da un visita al California Palace of the Legion of Honor, il museo di San Francisco dove Valentino potè ammirare ritratti e paesaggi della collezione di arte fiamminga del XVII secolo.

Elliott, dal canto suo, descrisse l'album come un "fumetto mitologico sull'amore, scritto in luoghi strani". E aggiunse che in quel periodo "c'era una sorta di dissolvenza nella cultura della droga. Così la musica diventò eterea, mistica e misteriosa".

