Sanremo 2020, i primi spot con Nada, Rino Gaetano e Ricchi e Poveri. Video

Cresce l'attesa per Sanremo 2020. In attesa dell'appuntamento del 6 gennaio in prima serata su Rai1, la puntata speciale del quiz "I soliti ignoti" condotta da Amadeus che avrà per protagonisti i 22 big in gara al Festival, arrivano in tv i primi tre spot della settantesima edizione della manifestazione. Ci sono i filmati delle esibizioni di Nada, Rino Gaetano e Ricchi e Poveri.

I tre spot raccontano in modo simpatico e divertente la crescita di Amadeus: da bambino guardava il Festival con i genitori e i nonni cantando "Ma che freddo fa" di Nada (la cantante lo presentò in gara al Festival di Sanremo 1969, quando Amadeus - classe 1962 - aveva 7 anni); da adolescente con i suoi genitori cantando "Gianna" di Rino Gaetano (Festival del 1978); ventenne guardava Sanremo con la sua fidanzata, cantando "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri (quinti nell'edizione vinta da Alice con "Per Elisa").

Il Festival di Sanremo 2020 debutterà il 4 febbraio e l'ultima serata andrà in onda dal Teatro Ariston l'8.