Nashville, arrestato Young Buck

Young Buck, all'anagrafe David Darnell Brown, rapper già nella crew di 50 Cent, la G-Unit, è stato tratto in arresto lo scorso 20 dicembre a Ashland City, in Tennessee: lo riferisce l'emittente televisiva di Nashville News Channel 5. Il fermo è stato effettuato in virtù del mandato di cattura spiccato dalle autorità della Georgia: Brown, che non si era presentato a diverse udienze relative a procedimenti giudiziari che l'avevano visto protagonista in passato, era considerato dalla giustizia americana latitante. In virtù del suo status e dei suoi numerosi precedenti, il rapper non avrà accesso ai benefici di legge, e dovrà attendere il carcere la data del processo, fissata per il prossimo 7 maggio.

Young Buck era stato accusato di aver accoltellato un uomo ai margini dell'edizione 2004 dei Vibe Hip Hop Awards: successivamente, il cantante era stato giudicato colpevole e condannato per possesso illegale di armi da fuoco, minacce, percosse e danneggiamenti.