Trent Reznor e Atticus Ross (Nine Inch Nails): una nuova colonna sonora

Un nuovo atto della già sperimentata collaborazione della coppia con il regista: i due, che per Fincher hanno già scritto le musiche di "The social network" e "Gone girl", firmeranno anche la colonna sonora del prossimo lavoro di Fincher, "Mank".

Per farlo, hanno annunciato, useranno soltanto strumenti degli anni Quaranta, cioè del periodo in cui è ambientato il film, prodotto da Netflix e interpretato da Gary Oldman.

L'ultimo lavoro congiunto di Reznor e Atticus è stata la colonna sonora della serie televisiva "Watchmen", per la quale, fra l'altro, hanno registrato una cover di "Life on Mars?" di David Bowie.