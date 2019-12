Addio a Mario Guidi, storico manager in ambito jazz

Il jazz italiano piange la scomparsa di Mario Guidi che è mancato a Foligno, in provincia di Perugia, suo paese natale, dopo una veloce malattia. Guidi è stato il manager di musicisti quali Enrico Rava, Stefano Bollani e del figlio, Stefano Guidi. Sulla pagina Facebook di Umbria Jazz si legge: "Ci lascia un amico e un grande appassionato di musica". I suoi funerali si terranno domenica 29 dicembre alle 15.30 nella chiesa di Sterpete a Foligno.

Il figlio Giovanni ha così commentato la morte del padre: “Questa mattina papà se ne è andato. È stata una grande sorpresa, ma a pensarci bene, non potevamo che essere tutti certi che sarebbe riuscito a non soffrire per niente. Esattamente come desiderava". Lo ricorda anche l'80enne trombettista Enrico Rava:

"Qualcosa che non avrei mai voluto dover scrivere: Mario Guidi se ne è andato. Da più di trent’anni, mio collaboratore indispensabile e geniale, e mio carissimo amico. Non ho parole per esprimere la mia gratitudine nei suoi confronti".

La pagina Facebook ufficiale di Umbria Jazz riporta:

"Una triste notizia perché ci ha lasciati un amico e un grande appassionato di musica. Stringendoci attorno al dolore della famiglia, lo vogliamo ricordare come ha voluto il figlio Giovanni. Ciao Mario, che la terra ti sia lieve".

E' previsto un omaggio nel corso di 'Umbria Jazz Winter', evento, come riporta Fanpage, in programma a Orvieto dal 28 dicembre al 1 gennaio 2020.