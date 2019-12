Jovanotti: 'Prepariamoci a nuove avventure'. Già al lavoro su nuovi progetti?

Neanche il tempo di godersi la pausa dopo la fine del suo "Jova Beach Party", il lungo tour che per tutta l'estate lo ha visto esibirsi sulle spiagge italiane, che Jovanotti sembra già pronto per mettersi al lavoro su nuovi progetti. Nessun annuncio ufficiale da parte del cantautore, coinvolto negli ultimi giorni nel giallo legato alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 (per gli scettici non è da escludersi la sua presenza a sorpresa all'Ariston, nonostante le dichiarazioni di questa settimana), ma un post sui social lascia intuire che ci sia già qualcosa in pentola.

Commentando i risultati del "Jova Beach Party" (la data conclusiva a Linate dello scorso settembre è, secondo i dati Siae, l'evento singolo con più pubblico del 2019 in Italia) Lorenzo ha pubblicato in un tweet per ringraziare i suoi fan, tenendoli però sulle spine: "Prepariamoci a nuove avventure". E su Instagram sembra togliersi un sassolino dalla scarpa: "È stata la cosa più bella del mondo, altro che chiacchiere", ha scritto, riferendosi forse alle tante polemiche che hanno accompagnato il tour sulle spiagge.

#jovabeachparty è stato l’avvenimento live con più persone in tutto il 2019! (il tour complessivo con più gente e Linate l’evento singolo con più pubblico).

Grazie ragazzi!! Grazie!

prepariamoci a nuove avventure.

BUONE FESTE! — Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) December 23, 2019

Lo scorso venerdì Jovanotti è stato ospite dell'ultima puntata di "Viva RaiPlay", lo show di Fiorello sulla piattaforma digitale Rai. Prima di salutare il pubblico Lorenzo ha fatto sapere che a gennaio partirà per un tour in bici in Perù. Salta dunque la partecipazione al Festival di Sanremo come ospite? A quanto pare sì. Però proprio nella puntata di venerdì Jova ha proposto insieme a Fiorello - che invece a Sanremo ci sarà - un medley di successi sanremesi: da "L'italiano" di Toto Cutugno a "Storie di tutti i giorni" di Riccardo Fogli, passando per "Su di noi" di Pupo. Che i due stiano preparando una sorpresa per Amadeus?