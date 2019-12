Una nuova traccia di Drake a sorpresa: ascolta qui 'War'

Una nuova traccia di Drake a sorpresa. Si intitola "War" ed è un pezzo che fa parte della compilation "El-Kuumba Tape vol. 1", caricata su SoundCloud oggi, realizzata dal suo manager Oliver El-Khatib. Non un nuovo singolo, ma un freestyle, come lo stesso rapper ha precisato su Instagram.

La canzone è accompagnata da un videoclip già pubblicato in rete:L'ultimo album in studio di Drake è il doppio "Scorpion", uscito lo scorso anno a distanza di due anni dal precedente "Views". A giugno il rapper ha pubblicato un Ep, "The best in the World pack".