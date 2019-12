Tom Petty, risolta la lite giudiziaria tra le figlie e la vedova

Pare essersi risolta la diatriba giudiziaria tra le eredi di Tom Petty: dal 2018 le parti si contenendevano il controllo della fondazione che gestisce le attività postume del leader degli Heartbrakers e nel 2019 erano finite in tribunale. Da un lato Dana Petty, ultima moglie del rocker, dall'altra le figlie Adria e Annakim, avute da Jane Benyo, prima moglie.

Dana Petty era stata citata in giudizio per 5 milioni di dollari dalle due figlie, che sostenevano che la vedova non aveva diritto al controllo esclusivo dell'eredità artistica e musicale del compianto cantante. Secondo quanto riferisce un comunicato ufficiale la questione è stata risolta in maniera extra-giudiziale con la fondazione della Tom Petty Legacy, LLC, con l'obiettivo di “onorare la voce, la musica, l'integrità e lo spirito caritatevole di Tom”. Sempre secondo lo stesso comunicato, le parti hanno "risolto la loro diversità di vedute e tutte le controversie e si rammaricano sinceramente che nel loro intenso dolore per la tragica morte di Tom, siano state intraprese azioni che hanno causato dolore".

Secondo quanto riportato da Rolling Stone, la lite ha messo in dubbio la pubblicazione del box di inediti e rarità "American Treasure" (qua la recensione) e ha portato all'accantonamento di una ristampa espansa per i 25 anni di "Wildflowers", che era stata annunciata quando Petty - scomparso nell'ottobre 2017 - era ancora in vita. L'accordo comprende anche Anthony Dimitriades, storico manager di Petty.