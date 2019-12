Robert Smith, il suo album dell'anno è quello dei Twilight Sad

Il frontman dei Cure Robert Smith ha parlato con la rivista irlandese Hot Press e ha tirato le somme su quanto ha riservato il 2019 a lui e alla sua band che, detto per inciso, è stata la band inglese più ricercata su Google quest'anno, ed esprimendo, inoltre, un desiderio per il 2020, ormai alle porte.

A Smith è stato chiesto di indicare, senza pensarci troppo su, quali siano per lui il 'cattivo dell'anno' e il 'programma televisivo preferito dell'anno'. Al primo quesito ha risposto indicando il primo ministro britannico Boris Johnson, mentre al secondo ha detto 'non ho guardato la televisione nel 2019'.

"It Won't Be Like This All the Time" della band scozzese Twilight Sad è il suo disco preferito del 2019, mentre il documentario 'Apollo 11' diretto da Todd Douglas Miller è il suo miglior film dell'anno.

Quale momento personale dell'anno Smith ha scelto il concerto dei Cure a Città del Messico in ottobre ed ha affermato che la cosa migliore del 2019 sono stati i festival estivi. Quanto alla sua personale 'speranza per il prossimo anno' ha risposto: "Nuova musica".