Quel disco perduto dei Cult…

È il disco dopo Love. dentro c’è “Love Removal Machine” e non è intitolato Electric. Confusi? Niente paura: stiamo parlando semplicemente di Peace, l’album “perduto” dei Cult.

Facciamo un rapido rewind per inquadrare il momento storico e respirarne le suggestioni. Quando, nel 1985, i Cult fanno uscire Love esplodono: “Rain” seduce l’Inghilterra e “She Sells Sanctuary” diventa un hit radiofonico negli Stati Uniti. Ma, come spesso accade, i momenti di maggior successo coincidono anche con le sbandate più destabilizzanti: e, infatti, già durante il tour di Love i Cult vacillano. Lo dimostrano alcuni dettagli stilistici: Ian Astbury da una lato abbandona i vezzi da gothic rocker e inzia a indossare cuoio e piume, mentre Billy Duffy – anche se mette ancora le camicie con gli sbuffi – tiene la chitarra quasi alle ginocchia, al modo di Johnny Thunders.

E proprio Thunders ci viene in aiuto con un aneddoto, per spiegare cosa stesse accadendo in seno ai Cult: esiste un bootleg in cui Johnny smette di suonare e si rivolge al pubblico con fare incazzoso. “Allora, cosa volete sentire? Roba hippy o roba elettrica?” [...]

