Omar Pedrini, Capodanno a Brescia. Poi uno stop: 'Il cuore richiede una tregua'

Omar Pedrini chiuderà il 2019 con un concerto in programma la sera del 31 dicembre in piazza della Loggia, a Brescia. Per l'ex Timoria sarà un modo per tracciare un bilancio di un anno importante, dopo il giro di concerti su e giù per l'Italia dedicati a "Viaggio senza vento", tra i dischi più popolari della band con cui si fece conoscere all'inizio della sua carriera, e dopo il concerto-evento dello scorso 3 dicembre a Milano, sul palco del Fabrique. Proprio lì, Pedrini - parlando dei suoi prossimi progetti - ha fatto sapere di doversi prendere una pausa: "Purtroppo gli ultimi controllo non sono andati come avrei sperato e il mio cuore richiede una tregua. È un pit stop, ne ho fatti altri, mi fermo perché devo curarmi come si deve, ci vorrà qualche mese". Noi non possiamo che dirgli: in bocca al lupo!